انتبهوا.. الإقفال العام ساري المفعول!

للسنة الثانية على التوالي، يعايد اللبنانيون الفصح في زمن كورونا. لكن ما يبعث على التفاؤل هذا العام هو أنّ حملة التطعيم الشعبية بدأت، فهذه خطوة تؤشر إلى اقتراب الفرج.

وفي ظل بقاء عداد كورونا مرتفعاً، وسعياً إلى إبقاء الوضع تحت السيطرة، اتخذ القرار بالإقفال. وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها "تزامنا مع عطلة عيد الفصح المجيد، وللحد من خطر انتشار وباء كورونا، سيتم منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة الممتدة من الساعة 5:00 من فجر يوم السبت 3-4-2021، لغاية الساعة 5:00 من فجر يوم الثلاثاء 6-4-2021، ما عدا القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، والمذكورة في الجدول (الصورة)".

وتابع البيان "ستقوم القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي بعدة إجراءات لحسن سير تنفيذ هذا القرار، ومنها:– تسيير دوريات سيارة وراجلة وإقامة حواجز ثابتة ومتنقلة، وتمركزات ظرفية على جميع الأراضي اللبنانية، لضبط المخالفات.– مساندة شرطة البلديات في المناطق والبلدات عند اللزوم.– اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين من أصحاب المؤسسات، والشركات، والمتاجر والمجمعات التجارية، والملاعب، والأندية، وأماكن إقامة الحفلات وغيرها، كتنظيم محاضر ضبط عند المخالفة الأولى، وتنظيم محضر تحقيق عدلي والعمل بإشارة القضاء المختص في حال تكرار المخالفة.– التشديد على إلزامية وضع الكمامة من قبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.– يحصر التجول خلال هذه الفترة بالأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم /96/م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحددة في متنه. وللأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء الخاضعين لقرار الإغلاق بعد حصولهم على إذن تنقل من خلال الرابط covid.pcm.gov.lb (أي القطاعات المذكورة في الجدول المرفق).– يسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30 % من قدرتها الاستيعابية مع استحصال المؤمنين على إذن تنقل من المنصة "IMPACT".– يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة….).ودعا البيان "المواطنين الكرام الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظا على السلامة العامة، والإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 112 في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثقة بالمخالفة (صورة أو مقطع فيديو …)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها" .وأمس، أعلنت وزارة الصحة العامة، عن تسجيل 2188 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 477113 إصابة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2188 ضمن المقيمين و0 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 380472، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 6379، إذ تمّ تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".