لبنان

التأليف ليس بعيدا!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-04-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-809571-637531192362801278.jpg
Doc-P-809571-637531192362801278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترجح مصادر متابعة للاتصالات الحكومية الجارية على خط المقار الرسمية عطفا على حراك الدبلوماسيين "ان تشكيل الحكومة لن يتأخر كثيرا ولو ان الأمور ستأخذ  بعض الوقت، ومرد ذلك بحسب المتابعين، ايجاد المخارج المناسبة للمبادرات المطروحة بشكل لا يظهر ان الرئيس ميشال عون قد تنازل او انكسر، لا سيما ان طرح الـ 24 وزيرا لن يعطي رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الثلث المعطل". 
وتضيف المصادر: "ومن هنا ورغم  عطلة الأعياد فان الاتصالات مستمرة بعيدة عن الاعلام على خط عين التينة وحارة حريك ومع الرئيس سعد الحريري لايجاد تسوية ما في شان الوزراء المسيحيين الذين سيسميهم الرئيس عون وربما على قاعدة ان تكون الاسماء المطروحة مقبولة من الأطراف كافة كما هو الحال مع الشخصية التي سوف تتولى وزارة الداخلية". 
ورات المصادر "ان الحكومة العتيدة  سوف تشهد تبديلا في بعض الأسماء التي طرحت في السابق، مع الاشارة الى أن وزير الداخلية سيكون مقبولا من  كل الاطراف".
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:28 | 2021-04-05
01:23 | 2021-04-05
01:09 | 2021-04-05
00:49 | 2021-04-05
00:45 | 2021-04-05
00:38 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website