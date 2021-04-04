قيادي يثير جدلا داخل "التيار"

نقل بعض مناصري "التيار الوطني الحر" في الشمال الى قيادتهم امتعاضهم من تصرفات القيادي جو بو ناصيف الذي يطرح نفسه مرشحا عن المقعد الماروني في طرابلس ويتعامل معهم بطريقة استعلائية وفوقية بعيدة كل البعد عن روحية التيار.

وقالت مصادر مطلعة إن بعض هؤلاء أكد لقيادة "التيار" ان بو ناصيف اعطاهم وعودا بتأمين وظائف وخدمات عبر رئيس "التيار" جبران باسيل لكنه لم يف بوعوده.

ولفتت المصادر الى أن هذه الشكاوى تقاطعت مع مؤشرات لدى قيادة التيار عن ضعف علاقة بو ناصيف بمرجعيات طرابلس والشخصيات النافذة فيها ومحاولة تعويضها بتواصل مع ناشطين في الثورة.