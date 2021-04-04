حزبان حليفان يعالجان اشكالاتهما جذرياً

قالت مصادر مطلعة ان حزبين حليفين يعملان وللمرة الاولى بشكل جدي على منع اي اشكالات بين مناصريهما على مواقع التواصل الاجتماعي.واشارت المصادر الى ان جهدا مشتركا يجري لمعرفة الحسابات التي تساهم في اشعال الاشكالات بإستمرار، وتبيان الوهمي منها والحقيقي...