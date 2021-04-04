لبنان

عون يعلن وقوف لبنان رئيسا وشعبا الى جانب الاردن ملكا وشعبا

Lebanon 24
04-04-2021 | 09:44
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اعلن الرئيس ميشال عون عن "وقوف لبنان رئيسا وشعبا، الى جانب الاردن ملكا وشعبا، في وجه ما قد يؤثر على الاستقرار والامان في البلد الشقيق الذي طالما وقف الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الاقليمية والدولية". 

 

اعلن الرئيس عون عن وقوف لبنان رئيسا وشعبا، الى جانب الاردن ملكا وشعبا، في وجه ما قد يؤثر على الاستقرار والامان في البلد الشقيق الذي طالما وقف الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الاقليمية والدولية

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