لبنان

بحثا عن فرص عمل.. أطباء لبنانيون يهاجرون إلى العراق

Lebanon 24
04-04-2021 | 10:07
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كشف مصدر عراقي عن هجرة عدد من الأطباء اللبنانيين إلى العراق للبحث عن فرص عمل هناك، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل لبنان.

وقال المصدر لـ"روسيا اليوم" إن "الأسابيع الأخيرة شهدت وصول عدد من الأطباء اللبنانيين إلى العراق للعمل هناك، بعد تردي الأوضاع في بلدهم".

وأضاف: أن "بعض المستشفيات بجنوب وشمال العراق، شهدت قدوم عدد من الأطباء اللبنانيين للعمل فيها، وهناك معلومات عن نية العشرات للقدوم إلى العراق خلال الأيام المقبلة".

ويوم الجمعة، وقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ونظيره العراقي، حسن التميمي، اتفاقا يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية.

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