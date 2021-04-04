الجيش: توقيف مطلوب في البداوي وضبط مخزن أسلحة وقذائف

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 3 /4/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البداوي المدعو (أ.أ)، المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف، وضبطت مخزنا يحتوي عددا كبيرا من الأسلحة والرمانات والقذائف الصاروخية، وأعتدة عسكرية. سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".