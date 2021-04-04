جعجع تلقى اتصال اطمئنان من الراعي

تلقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساء أمس السبت اتصالا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، في إطار الاتصالات التي يتلقاها للاطمئنان الى صحته.وخلال الاتصال، تمنى الراعي لجعجع دوام الصحة والعافية، وأن "تمر عليه فترة الإصابة بالجائحة من دون أية أعراض تذكر"، كما تداول وجعجع في التطورات السياسية.