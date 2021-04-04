ثقب أنابيب النفط العابرة الى المنشآت في البداوي.. والاهالي يطالبون بمعالجة الموضوع سريعا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مجهولين أقدموا على ثقب أنابيب ضخ النفط العابرة في سهل عكار من سوريا الى منشآت النفط في البداوي-طرابلس، والمتوقف العمل فيها منذ زمن بعيد، بهدف سرقتها وبيعها.

