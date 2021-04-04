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لبنان
بو عاصي: لا حبّ من دون عطاء الذات ولا قيامة الا بالمحبة
Lebanon 24
04-04-2021
|
12:58
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "رفع الانسان مسيح الرحمة على صليب الموت فانتصر الحب الإلهي قيامة للانسانية جمعاء".
و اضاف "لا حبّ من دون عطاء الذات ولا قيامة الا بالمحبة".
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بيار بو عاصي
تكتل الجمهورية القوية
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