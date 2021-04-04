لبنان

بو عاصي: لا حبّ من دون عطاء الذات ولا قيامة الا بالمحبة

Lebanon 24
04-04-2021 | 12:58
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "رفع الانسان مسيح الرحمة على صليب الموت فانتصر الحب الإلهي قيامة للانسانية جمعاء".
 و اضاف "لا حبّ  من دون عطاء الذات ولا قيامة الا بالمحبة".

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تكتل الجمهورية القوية

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