بو عاصي: لا حبّ من دون عطاء الذات ولا قيامة الا بالمحبة

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "رفع الانسان مسيح الرحمة على صليب الموت فانتصر الحب الإلهي قيامة للانسانية جمعاء".و اضاف "لا حبّ من دون عطاء الذات ولا قيامة الا بالمحبة".