لبنان

اشكال واطلاق نار على خلفية "كش الحمام" في مخيم البداوي

Lebanon 24
04-04-2021 | 14:10
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سجل اشكال فردي داخل مخيم البداوي، في شارع الفوز، ليتطو لاحقاً الى اطلاق نار دون سقوط اصابات والعمل جاري على حله من قبل الاهالي.

وقد عرف ان الاشكال سببه "كش الحمام".
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