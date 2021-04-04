اشكال واطلاق نار على خلفية "كش الحمام" في مخيم البداوي





سجل اشكال فردي داخل مخيم البداوي، في شارع الفوز، ليتطو لاحقاً الى اطلاق نار دون سقوط اصابات والعمل جاري على حله من قبل الاهالي.



وقد عرف ان الاشكال سببه "كش الحمام".