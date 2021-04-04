فريد الخازن من بكركي: حصل شبه توافق حول عدد الوزراء دون ثلث معطل

التقى النائب فريد هيكل الخازن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي.

إثر اللقاء، قال الخازن في بيان، أن "الراعي يضغط في اتجاه تسريع تأليف الحكومة والحديث مع رئيس الجمهورية ميشال عون صب في هذه الخانة".

وأضاف: "حصل شبه توافق حول عدد الوزراء في الحكومة من دون ثلث معطل لأي فريق، أما العقد الباقية فما زالت عالقة وعلينا أن نبقى متفائلين".