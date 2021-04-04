في زحلة.. سرقة أبواب حديدية تابعة لمدافن

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجهولين أقدموا ليلا على سرقة الابواب الحديدية التابعة لمدافن رعية بلدة رياق الفوقا بواسطة الكسر والخلع، ويبلغ عددها حوالى العشرة. كما عمد السارقون الى كسر قفل البوابة الرئيسية للمدافن.