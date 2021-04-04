الجيش: خرق زورق حربي معاد المياه الاقليمية قبالة الناقورة

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 3 /4 /2021 الساعة 22.25 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 277 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".



