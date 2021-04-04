لبنان

"لازم تدفع تأمين ألفي دولار".. عراجي: هذا حال الاستشفاء في بعض المستشفيات

Lebanon 24
04-04-2021 | 15:01
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غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر "تويتر"وكتب: "بدك تتعالج وانت مصاب بكورونا قبل ما تدخل لازم تدفع تأمين ألفي دولار. التأمين حسب المنطقة والمستشفى حتى لو كنت تابع لمؤسسة ضامنة، وإلا لا يوجد عندنا محل، روح تعالج ببيتك".

وأضاف، "هذا حال الاستشفاء في بعض المستشفيات، الرقابة غائبة والله المستعان المواطن عم يدفع الثمن".

 

بدك تتعالج ،وانت مصاب بالكورونا قبل ما تدخل لازم تدفع تأمين ألفين دولارآ،التأمين حسب المنطقة والمستشفى حتى لو كنت تابع لمؤسسة ضامنه، والأ لا يوجد عندنا محل، روح تعالج بيبيتك هذا حال الاستشفاء في بعض المستشفيات الرقابة غائبة والله المستعان المواطن عما يدفع الثمن

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