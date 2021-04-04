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لبنان
كلب مسعور يهاجم طفلاً.. وإصابة بالغة
Lebanon 24
04-04-2021
|
15:10
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نقل جهاز الطوارىء في "الجمعية الطبية الإسلامية"، طفلا من الجنسية السورية، الى المستشفى للعلاج، نتيجة إصابة بالغة في قدمه، بعدما هاجمه كلب مسعور في بلدة برغون - قضاء الكورة.
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