لبنان

كلب مسعور يهاجم طفلاً.. وإصابة بالغة

Lebanon 24
04-04-2021 | 15:10
A-
A+
Doc-P-809684-637531459672295647.jpg
Doc-P-809684-637531459672295647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل جهاز الطوارىء في "الجمعية الطبية الإسلامية"، طفلا من الجنسية السورية، الى المستشفى للعلاج، نتيجة إصابة بالغة في قدمه، بعدما هاجمه كلب مسعور في بلدة برغون - قضاء الكورة.
مواضيع ذات صلة
تَهَيُّب دولي من مآلات... "المأساة" في لبنان
lebanon 24
05/04/2021 02:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة لـ"الجديد": أكثر من ستة آلاف شخص تلقوا لقاح " أسترازينيكا" في لبنان ولم يتم تسجيل أي آثار جانبية لدى أحد منهم استدعت دخول المستشفى
lebanon 24
05/04/2021 02:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يتصل بملك الأردن: نؤكد تضامن لبنان مع المملكة
lebanon 24
05/04/2021 02:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
lebanon 24
05/04/2021 02:24:42 Lebanon 24 Lebanon 24

كلاب

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:28 | 2021-04-05
01:23 | 2021-04-05
01:09 | 2021-04-05
00:49 | 2021-04-05
00:45 | 2021-04-05
00:38 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website