كلب مسعور يهاجم طفلاً.. وإصابة بالغة

نقل جهاز الطوارىء في "الجمعية الطبية الإسلامية"، طفلا من الجنسية السورية، الى المستشفى للعلاج، نتيجة إصابة بالغة في قدمه، بعدما هاجمه كلب مسعور في بلدة برغون - قضاء الكورة.

