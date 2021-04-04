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لبنان
العمار: رسالة الراعي تحمل صوت الحق والخير والعدالة
Lebanon 24
04-04-2021
|
15:18
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أكد راعي أبرشية صيدا للطائفة المارونية مارون العمار خلال ترؤسه قداس القيامة في كاتدرائية مار الياس الحي في صيدا، أن "اللبنانيين بحاجة اليوم إلى شخص لا يبتغي منهم إلا الأخوة الحقيقية والأمان والسلام والمساواة والبحبوحة لوطننا، والعيش مع كل جيراننا في خير وأمان وسلام، وخصوصا مع أولئك الخيرين الذين لا يأخذون حقوقنا ويسيطرون علينا، ويسرقون أرضنا وماءنا وهواءنا".
وقال: "كلنا سمعنا رسالة البطريرك الراعي فهي تحمل لنا جميعا صوت الحق والخير والعدالة لكل اللبنانيين، صوت العيش معا بأمان وسلام واحترام وبحبوحة لكل اللبنانيين"، معتبرا أن "الصوت الذي يرفعه غبطة البطريرك في هذه الأيام هو خوف المحب النابع من صوت يسوع القائم من بين الاموات الذي ينشد بقيامته الحياة لنا جميعا".
وختم: "فلنصل لأجل هذا الصوت لكي يصدح في العالم أجمع، ولاجل كل صوت لا يريد للبنان الا الخير، ولاجل كل إنسان يعمل لخير اللبنانيين، ولكل من يعمل لتوحيدهم بالخير والبركة والمحبة، ولنصل لبعضنا البعض فنحن أبناء الايمان والقيامة والمحبة، لنبقى ثابتين وراسخين وصامدين بإيماننا إيمان المحبة لكل اللبنانيين ولكل العالم، لنستحق حينئذ القول أن المسيح قام حقا قام ويكون إعلانا منا على رؤوس الاشهاد إيماننا بيسوع المسيح الذي لا يريد الا المحبة والخلاص لكل الناس".
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