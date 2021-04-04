لبنان

حواجز متنقلة لقوى الأمن الداخلي في طرابلس و عكّار

Lebanon 24
04-04-2021 | 15:08
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نفذّت عناصر من قوى الأمن الداخلي، حواجز متنقلة على الطرقات في مدينة طرابلس وفي محافظة عكّار، كما ونظّمت محاضر ضبط بحق المخالفين لقرار التعبئة.
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