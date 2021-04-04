البابا فرنسيس يشكر لبنان ويُطالب: ادعموه!

ذكر البابا فرنسيس لبنان في عظة قداس يوم القيامة، اليوم الأحد، وقال: "ليختبر الشعب اللبناني الذي يعيش المآسي تعزية الرب القائم من بين الأموات وليدعمه المجتمع الدولي في أن يكون أرض تعايش وتعدّدية".وأضاف "أشكر لبنان والأردن لاستضافتهما اللاجئين الذين هربوا من النزاعات في سوريا".