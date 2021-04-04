الزهراني يعود الى العمل

وصلت باخرة الفيول الكويتية الى معمل الزهراتي في الامس، وبدات اليوم، تفريغ حمولتها من الغاز اويل. ومن المتوقع تشغيل المعمل بعد انتهاء التفريغ والتكرير وعودته الى الانتاج ابتداء من صباح الغد.