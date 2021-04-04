لبنان

في بقاعصفرين.. بحث في آليات ضبط السرقات

Lebanon 24
04-04-2021 | 16:22
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عقد رئيس بلدية بقاع صفرين ـ الضنية بلال زود، اجتماعا مع مختاري البلدة، رئيس رابطة مختاري الضنية عمار صبرة وحسان الصياح وياسر زود وباسم طالب، للبحث في "ضرورة وضع حد لبعض عمليات السرقة التي تحصل في البلدة امتدادا إلى جرد النجاص، بحيث يدخل بعض تجار الخردة إلى البلدة، ويعمدون إلى أخذ كل ما يجدونه في طريقهم من أغطية قنوات صرف صحي وغيرها، عدا عن بعض عمليات السرقة التي تحصل ليلا في بعض البيوت".

وناشد المجتمعون القوى الأمنية "ضرورة تسيير دوريات بشكل مستمر في البلدة، بالتعاون مع شرطة الحراسة الليلية في البلدية، التي كلفها رئيس البلدية ضبط هكذا ممارسات، حفاظا على ممتلكات أهل البلدة".

في موازاة ذلك، كلف المجتمعون المتعهد بلال ضاهر، مد شبكة اشتراك لإضاءة البلدة، بعدما خيم الظلام عليها منذ أكثر من أربعة أيام على التوالي، وتلقوا وعدا بالتنفيذ خلال أسبوع.
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