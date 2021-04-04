لبنان

جريحان بإنقلاب سيارة في العبدة

Lebanon 24
04-04-2021 | 16:54
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أدى حادث سير على طريق عام العبدة البحرية، محلّة مفرق حمص، إلى إنقلاب سيارة من نوع "بيجو" سوداء اللون وإستقرارها في أرض تحت الطريق العام إلى سقوط جريحان، وقد قام مسعفو الصليب الأحمر اللبناني بنقلهم إلى مستشفيات المنطقة للعلاج.
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عبدة

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