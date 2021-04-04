درويش: عسى أن تكون هذه الأيام المباركة محطة عبور لقيامة لبنان

غرد النائب الدكتور علي درويش عبر "تويتر": "فصح مجيد، عسى أن تكون هذه الأيام المباركة محطة عبور لقيامة لبنان من ظلام الأزمات الى نور الفرج والأمل، تُرسخ قيم المحبة والسلام والتضامن بوطن جامع للكل. كل عام وجميع اللبنانيين بخير".