القوات اللبنانية على موعد مع كورونا... "الله يشفي الجميع"

تستمر الاصابات بفيروس كورونا في صفوف القوات اللبنانية، فبعد إصابة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بفيروس كورونا أعلن النواب غسان حاصباني،عماد واكيم، شوقي دكاش اصابتهم بفيروس كورونا فضلاً عن اصابة وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، مديرة المكتب الإعلامي للـقوات انطوانيت جعجع والعاملين في معراب: بول الشاعر، ريما بجاني، جوزيف سعادة، شمعون ضاهر، الدو أيوب وجهاد الحاج.