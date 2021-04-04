مأساة في بريتال.. وفاة أم وأطفالها!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن حريقا شب بعد ظهر اليوم في منزل ح.ع.ج. في بلدة بريتال، أدى إلى وفاة زوجته ز.م.ش. وأطفالها الثلاثة: إيلي المعروف باسم علي (5 سنوات) وعباس (3 سنوات) ومريم (سنتان).



وتم إخماد الحريق الذي أودى بحياة الأم وأطفالها والتهم محتويات المنزل.