لبنان

وفد ألماني إلى بيروت قريباً.. والسبب "مرفأ بيروت"

Lebanon 24
04-04-2021 | 18:55
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أفادت "المركزية" أن "وفد الشركات الألمانية يصل بعد غد الثلاثاء الى بيروت لعرض دراسة حول إعادة اعمار مرفأ بيروت".
 
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