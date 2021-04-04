إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2388 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 479501 حالات.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2345 ضمن المقيمين و43 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "العدد التراكمي للوفيات هو 6409، إذ تمّ تسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".