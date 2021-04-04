لبنان

بيان لبلدية بزيزا بعد حادثة الفتيات الـ3.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
04-04-2021 | 20:36
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أعلنت بلدية بزيزا - الكورة في بيان أنه "عطفاً على التعميم السابق المتعلق باختفاء الفتيات الاخوات الـ3، كارول وعايدة وميرنا الحاج حسين، حيث ان اصل عائلتهن هو من بعلبك الهرمل ولكنهم مقيمون في بزيزا منذ سنوات عديدة. وبعد أن تبين أن الفتيات وجدن على شاطئ طرطوس في سوريا وقد اغرقهن البحر، نتقدم بالتعازي أولاً من عائلتهن، ونطلب الراحة لأنفسهن. وبما أنه تم تسليم جثثهن للدولة اللبنانية، فنحن بانتظار نتائج التحقيق الاخيرة لجهة التفاصيل المتعلقة بالوفاة، وبالتالي فإن الاجهزة الامنية تتابع عن كثب الملف وعند اعلامنا بأي جديد سنطلعكم عليه".

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