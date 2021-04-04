اجراءات لـ"قوى الأمن" في بيروت وضبيه.. محاضر ضبط وقمع للمخالفات (صور)

بالصوَر: اجراءات لـ #قوى_الامن الداخلي على الكورنيش البحري في بيروت وضبيه ضمن نطاق فصائل (مينا الحصن، الروشة، الرملة البيضا، راس بيروت والجديدة ) وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين تطبيقاً لقرار حظر التجوّل. #التزامك_أمانك pic.twitter.com/w7i8qF7ZiL