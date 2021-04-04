سوريون يهربون مواداً مدعومة.. والجيش يضبطهم عند الحدود (صور)

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 4 /4 /2021 أوقفت دورية من الجيش في منطقة المصنع على الحدود اللبنانية – السورية أربعة سوريين يستقلون سيارتين محملتين بمواد غذائية من أصناف خاضعة لقرار الدعم.



بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

بتاريخ ٤ /٤ /٢٠٢١ أوقفت دورية من الجيش في منطقة المصنع على الحدود اللبنانية – السورية أربعة سوريين يستقلون سيارتين محملتين بمواد غذائية من أصناف خاضعة لقرار الدعم.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/UPHx9wbjTA pic.twitter.com/nEniGOQAQh