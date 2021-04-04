لبنان

"الأمن العام" يتسلم جثث الشقيقات الـ3.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
04-04-2021 | 20:58
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أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه: "بتاريخ 04/04/2021 وبعد التنسيق على مدى يومين ما بين المديرية العامة للأمن العام والسلطات المعنية في سوريا، قامت دورية من شعبة معلومات الشمال لدى هذه المديرية بإستلام جثامين الشقيقات اللبنانيات الـ3 اللواتي فقدن منذ عدة أيام وعثر عليهن غرقى على شاطىء طرطوس، من السلطات السورية المختصة عند مركز العريضة الحدودي، بعد ان قام الوالد بالتعرف على الجثث في سوريا والتوقيع على استلامها".

وختم البيان مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثث الى مستشفى طرابلس الحكومي، وتسلمتها دورية تابعة لفرع معلومات قوى الامن الداخلي لمتابعة التحقيق بناءً لإشارة القضاء المختص".

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