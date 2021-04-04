"خلايا إرهابية" تحاول المس بالأمن.. وزير الداخلية يفجر مفاجأة

قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنّ "الأمن في البلد جيّد نسبياً لأن الامل في تشكيل الحكومة انعكس إيجابياً".

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، كشف فهمي أن "خلايا ارهابية تحاول المس بأمن واستقرار لبنان وتستغل أي خلل أمني في أي منطقة في لبنان".

وفي ملف احتجاجات طرابلس، قال فهمي: "أتفهّم الاحتجاجات في طرابلس لاسباب اجتماعية ولكن مجموعات استغلّت الاحتجاجات لدخول السراي ونهبها". وأضاف: "ما حصل في طرابلس أمر مخطط له وأنا لا يمكنني الكشف عن النتائج والقضاء يقول ولا علاقة لتركيا ولا لسرايا المقاومة".

وفي ملف انفجار المرفأ، قال فهمي: لم تصلنا بعد أي صور عن الاقمار الصناعية في 4 آب، وسنصل الى نتيجة في انفجار المرفأ يؤكد ان انفجار المرفأ ناتج عن اهمال وفساد، وعلى القضاء اخذ اشد العقوبات بالمهملين والفاسدين". وأضاف: "انا استدعيت الى التحقيق وذهبت وليتم اتباع اجراءات قانونية ضمن القانون المعتمد في لبنان كي انفّذ أنا". وتابع: "آمل ان يصل اهالي شهداء المرفأ الى نتيجة في ملف الانفجار".

وتحدث فهمي عن قضية سليم عياش، المتهم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال:"حتى لو كان سليم عياش اخي سأنفّذ القانون الذي يحمي لبنان، وان قال القانون جيب خيّك بجيب خيّي، وإن كلفت بالقبض على سليم عياش على الاكيد سأنفّذ المهمة ان علمت أين هو".

وعلى صعيد آخر، أشار فهمي إلى أنه "طلب مساعدات لقوى الامن الداخلي من دول عدّة ودولة قطر استجابت"، كاشفاً أنّ "الفساد كان كثيراً في وزارة الداخلية واليوم شبه انعدم".

وقال: "مفهوم الفساد بالنسبة لي مثلاً أن من يأتي متأخراً 5 دقائق الى عمله فهو فاسد والتباطؤ في العمل فساد .لا الداخلية ليبان بوست ولا انا ساعي بريد".

وأردف: "حوّلت موظفا في الداخلية الى القضاء منذ اشهر متورط في رشاوى وفي خوات وفساد وحتى اليوم الكلف ينام في القضاء".

