أبو الحسن: سئمنا وسئم الناس التبريرات

غرد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر "تويتر" قائلاً: "بعد أربعة اشهر ونصف على طرحنا لخطة ترشيد الدعم ما زلنا نرى التخبط والتسويف والمماطلة، سئمنا وسئم الناس التبريرات، ولمن يسأل من أين نأتي بالاموال للبطاقة التمويلية، الجواب بإقتطاع 15% من قيمة الدعم السنوي يضاف اليها قرض البنك الدولي. العبرة بالتنفيذ لا بالنظريات".

