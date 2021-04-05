فتفت لـ"الأنباء": الحريري لن يعتذر أياً كانت الظروف





ولفت فتفت في تصريح لـ"الأنباء"، الى ان "ما يهم الرئيس المكلف، ليس عدد الوزراء وشكل الحكومة، بقدر ما يهمه مضمون الحكومة وقدرتها على تنفيذ المهمة الإنقاذية، المتمثلة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي". رأى عضو كتلة المستقبل" النائب سامي فتفت، أن "الإيجابيات تتقدم على خط تشكيل الحكومة، وذلك بفعل تدخل أصحاب المبادرات، وفي طليعتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، معربا بالتالي عن امله في ولادة الحكومة في اقرب وقت ممكن، على ان تكون من رحم المبادرة الفرنسية، ومن ضمن المعايير التي وضعها الرئيس المكلف سعد الحريري. الا ان اخشى ما يخشاه فتفت، هو تنطح المعرقلين جريا على عادتهم، في قطع الطريق امام الايجابيات لإبقاء الوضع على حاله المأساوي.ولفت فتفت في تصريح لـ"الأنباء"، الى ان "ما يهم الرئيس المكلف، ليس عدد الوزراء وشكل الحكومة، بقدر ما يهمه مضمون الحكومة وقدرتها على تنفيذ المهمة الإنقاذية، المتمثلة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".



وأكد فتفت ان "ما يوجهه الآخرون من اهانات شخصية للرئيس الحريري، لدفعه الى الاعتذار"، غامزا من قناة الرئيس عون لوصفه الحريري بغريب الاطوار محاولات يائسة عنوانها الوحيد هو الفشل الحتمي، مؤكدا ان "الرئيس الحريري لن يعتذر ايا كانت الاسباب والظروف، ولن يقدم بالتالي لمن يريد انهاء تكليفه، الهدايا على حساب انقاذ لبنان من محنته الاقتصادية والنقدية، فالرئيس الحريري يقارب الأزمة الخانقة من منطلق المسؤولية الوطنية لإنقاذ لبنان، فيما الآخرون يقاربونها من منطلق المصالح الخاصة والشخصية".

ولفت ردا على سؤال، الى انه "للمرة الاولى يوافق الرئيس عون على كلام قاله :"يا ريتني ورثت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية".