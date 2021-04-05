فشل الطبقة السياسية غيّر المزاج الأوروبي





وأشارت عبر صحيفة "العرب" إلى أن "فشل الطبقة السياسية في الاستجابة للمبادرة الفرنسية لأشهر غيّر المزاج الأوروبي بشكل كامل تجاه السياسيين في لبنان، وأن الأمر لا يقف عند حدود حزب الله الذي بات قبلة للعقوبات الأوروبية والأميركية، ويتعداه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وصولا إلى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري.ويرى الأوروبيون أن النخبة السياسية تتبادل أدوار التفاهم أو تسعى لرمي الاتهامات لكنها في النهاية تترك اللبنانيين دون حلول مقنعة في وقت وصل فيه البلد إلى حافة الانهيار المالي والاقتصادي". قالت مصادر مطلعة إن "الشرط الذي وضعته ألمانيا لتنفيذ مبادرة إنقاذ قائمة على ضخ المليارات من الدولارات لإعادة تأهيل مرفأ بيروت أثار قلقا في أوساط النخبة السياسية، كونه جاء شاملا لا يميّز بين أيّ من الأطراف مما يوحي بأن ألمانيا، ومن خلفها الحلفاء الأوروبيون وخصوصا فرنسا، قد توصلوا إلى قناعة أن من غير الوارد المراهنة على أيّ من أطراف النخبة السياسية الحالية، وأن الوقت قد حان للضغط نحو تغييرات أعمق في لبنان".وأشارت عبر صحيفة "العرب" إلى أن "فشل الطبقة السياسية في الاستجابة للمبادرة الفرنسية لأشهر غيّر المزاج الأوروبي بشكل كامل تجاه السياسيين في لبنان، وأن الأمر لا يقف عند حدود حزب الله الذي بات قبلة للعقوبات الأوروبية والأميركية، ويتعداه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وصولا إلى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري.ويرى الأوروبيون أن النخبة السياسية تتبادل أدوار التفاهم أو تسعى لرمي الاتهامات لكنها في النهاية تترك اللبنانيين دون حلول مقنعة في وقت وصل فيه البلد إلى حافة الانهيار المالي والاقتصادي".

واعتبرت أن "الشرط الألماني – الفرنسي يظهر موقفا أوروبيا سلبيا من الطبقة السياسية دون تمييز كونها المسؤولة عمّا وصل إليه لبنان من وضع اقتصادي ومالي صعب، فضلا عن تمسكها بمصالحها الحزبية والشخصية وعرقلة تشكيل حكومة اختصاصيين تبدأ بالإصلاحات الضرورية التي يطالب بها المانحون".



وأضافت أن "الأوروبيين الآن ينظرون بطريقة مختلفة إلى الوضع في لبنان وأنّ لا وجود لسياسيين مقدّسين عندهم خصوصا من طبقة فاسدة ماديا وسياسيا استهوتها اللعبة واختارت أن تترك لبنان يسير إلى المجهول في وقت تتمسك هي بمصالحها ومصالح الجهات الخارجية التي تشتغل لفائدتها".