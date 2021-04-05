لبنان

التلميحات الأوروبية تتجاوز الغضب من المماطلة

Lebanon 24
05-04-2021 | 00:45
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قال مصدر مطلع لـ"العرب" إن "التلميحات الأوروبية تتجاوز الغضب من المماطلة بين السياسيين وإن كل النخبة الآن على المحك".
وأضاف: "الأوروبيون يستبدلون سياسييهم. لماذا يعتقد اللبنانيون أن الأوروبيين سيرضون عن سياسيين لا يريدون التوصل إلى صيغة تفاهم؟"

ولفت إلى أن "الإشارات الأوروبية الأخيرة تنبه الرئيس ميشال عون مثلما تلفت انتباه الحريري إلى أن احتجاجات 2019 على سوء الإدارة والفساد وضعف الأداء الحكومي من قبل انفجار الميناء وأزمة كورونا هي ما أسقط حكومته، وأن الأوروبيين لا تفوتهم مفارقة أن يكون الحريري خرج من الحكم بسبب الاحتجاجات وأنه يقدم نفسه منقذا الآن".
المصدر: العرب اللندنية
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