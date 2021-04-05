لبنان

بعد إشكال المنية.. إقفال السوبر ماركت بالشمع الأحمر

Lebanon 24
05-04-2021 | 00:49
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بعد أن وقع إشكال يوم أمس في منطقة المنية داخل سوبر ماركت زكريا على خلفية "المواد المدعومة"، حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي فصيلة المنية إلى المكان وبناء لإشارة القضاء المختص أقفل بالشمع الأحمر.
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اشكال

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