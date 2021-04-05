تَهَيُّب دولي من مآلات... "المأساة" في لبنان

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "تنتهي في بيروت غداً، فسحة الفصح التي أريد لها أن تسكب مياهاً باردة على الجبهة الساخنة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وتالياً إعطاء فرصة لرئيس البرلمان نبيه بري وأفكاره ذات الصلة بملف تأليف الحكومة علّها تثمر حلاً يتعيّن بأي حال أن يعبر سباق حواجز، أصغرها محلّي وأكبرها إقليمي.
وبعد ما يشبه الهدنة الداخلية في أعقاب انطلاق حركة مشاورات تتمحور حول أفكار بري المتصلة بحكومة من 24 وزيراً اختصاصياً من غير الحزبيين موزّعين وفق صيغة 3 ثمانيات بما عَكَسَ تَهَيُّب الأطراف المعنيين تَصَدُّر واجهة تفجير مشروع المبادرة الذي تواكبه قوة ضغط فرنسية - أوروبية يحرّكها سيف العقوبات، حملتْ الساعات الأخيرة بوادر استعادة مناخات الاستقطاب بين فريقيْ عون والحريري، وهو ما وُضع في سياق واحد من أمرين: