إطلاق نار وطعن بالسكاكين في إشكال فردي في الكوشة

وقع إشكال فردي في بلدة كوشا في عكّار ليل أمس الأحد بين عائلتين من آل الزعبي و الرفاعي ، وقد تطوّر إلى إطلاق نار وطعن بالسكاكين ما أدى إلى إصابة شخصان بجروح نقلا إلى مستشفى عكار - رحال في الشيخ محمد للعلاج. وقد حضرت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان و عملت على تطويق الإشكال.وقد عُلِم أن الإشكال يعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين.