لبنان

إطلاق نار وطعن بالسكاكين في إشكال فردي في الكوشة

Lebanon 24
05-04-2021 | 01:23
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وقع إشكال فردي في بلدة كوشا في عكّار ليل أمس الأحد بين عائلتين من آل الزعبي و الرفاعي ، وقد تطوّر إلى إطلاق نار وطعن بالسكاكين ما أدى إلى إصابة شخصان بجروح نقلا إلى مستشفى عكار - رحال في الشيخ محمد للعلاج. وقد حضرت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان و عملت على تطويق الإشكال.

وقد عُلِم أن الإشكال يعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين.
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