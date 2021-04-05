لبنان

إشكال في عين الحلوة بسبب "زينة" رمضان

Lebanon 24
05-04-2021 | 01:28
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نقل شاب من مستشفى النداء الى خارج مخيم عين الحلوة بعد أن اصيب بطعنة سكين في الرقبة ، إثر اشكال حصل بينه وبين شخص آخر على الشارع الفوقاني بجانب قاعة ناجي العلي على خلفية "زينة رمضان".
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