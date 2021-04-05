إشكال في عين الحلوة بسبب "زينة" رمضان

نقل شاب من مستشفى النداء الى خارج مخيم عين الحلوة بعد أن اصيب بطعنة سكين في الرقبة ، إثر اشكال حصل بينه وبين شخص آخر على الشارع الفوقاني بجانب قاعة ناجي العلي على خلفية "زينة رمضان".