لبنان

افراط بالتفاؤل قبل العيد وصفر حكومي بعد العيد!

Lebanon 24
05-04-2021 | 05:59
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كتبت جويل بو يونس في"الديار": على عكس كل ما اشيع في الايام التي سبقت العيد من اجواء ايجابية بدأ اكثر من طرف يبشر بها على الخط الحكومي اتضح بحسب معلومات موثوقة للديار بان كل ما يحكى لم يكن دقيقا لدرجة التفاؤل الذي ذهب به البعض حد الافراط.
فما قيل عن اتفاق شبه محسوم على صيغة الـ24 وزيرا لم يتم اصلا وكل ما روج له هو محاولات كل طرف لرمي كرة التعطيل لدى الاخر.
فلا بعبدا انكرت او رفضت علنا السير بصيغة الـ24 ولا بيت الوسط فعل، بل على العكس تماما بدات مصادر كل طرف تشيع اجواء ايجابية فمصادر بعبدا كانت اكدت انها منفتحة على افكار الرئيس بري (ضمنها الـ 24) لكن مع حرصها بالوقت نفسه على التأكيد ان اي شيء لم يصلها رسميا بعد، وكذلك فعلت مصادر بيت الوسط التي سربت اكثر من مرة بان الحريري منفتح على اي صيغة لا ثلث معطلا فيها شرط الحصول على موافقة علنية من قبل رئيس الجمهورية.
وبين التسريب والتسريب حقيقة واحدة : «ما حدا ماشي» الا كرة التعطيل المتبادلة «والراكضة ركض» على حد تعبير اوساط بارزة.
 
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