العاملون على خط التأليف: "طولوا بالكم القصة مش قلعة شوكة"

كتب رضوان الذيب في" الشرق الاوسط": المطلعون على التأليف ردوا على استفسارات اعلامية بالقول: «طولوا بالكم علينا، قصة التأليف مش قلعة شوكة» في حين اكدت معلومات ان الرئيس المكلف سعد الحريري ما زال على موقفه من صيغة الـ 18 والاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وأنه لم يعط رأيه في صيغة الـ 24 ولم يوافق عليها وقال لعلي حسن خليل «تابع جولتك، لنرى النتائج وبعدها نتحدث، وسأل، هل سيعطي باسيل الثقة للحكومة اذا شكلت من 24 وزيراً كما أن جبران باسيل لم يعط رأيه ايضا وهو ميال إلى الرفض وعدم التنازل عن الثلث المعطل وباق على موقفه من التمثيل الارمني ورفض احتساب ممثل الأرمن على التيار الوطني الحر مع التأكيد أيضا على رفضه اعطاء الثقة للحكومة، وما دام لم يعط كل من الحريري وباسيل جوابه النهائي فإنه لا يمكن اعطاء تأكيدات او جرعات امل للمواطنين بولادة سريعة للحكومة، حيث كل المؤشرات لا تبشر بولادة حكومية في القريب العاجل خصوصا ان رجل الأعمال علاء الخواجة صديق الحريري وباسيل فشل في ترتيب لقاء «غسل القلوب» بينهما في الأيام الماضية.