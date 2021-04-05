الحجار: كلام عون في بكركي لا يريح

كشف عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار انه" لم يكن مرتاحا لكلام الرئيس ميشال عون في بكركي امس الأول بربط الخروج من النفق بعودة الرئيس سعد الحريري، وكأنه يريد تحميله مسؤولية التعطيل".

وفي حديث لـ "الأنباء" الإلكترونية" قال" في المرات السابقة شعرنا بمسحات تفاؤلية، وقبل ان تصل الأمور الى خواتيمها السعيدة كان هناك إصرار على الثلث المعطل من قبل الرئيس عون وفريقه السياسي، وسنرى هذه المرة إذا كان ثمة قناعة لدى عون وباسيل لإطلاق حكومة طال انتظارها من قبل اللبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي، وكان آخره البيان المشترك عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".



ولفت الحجار الى "وجود مساعي خيرة قد تساعد على حل الأزمة الحكومية، والانظار مركزة على موقف رئيس الجمهورية ما إذا كان يريد فعلا أن يصدر مراسيم تشكيل الحكومة".

وعن موعد عودة الرئيس المكلف قال الحجار، الرئيس الحريري يقوم بمهمة تأمين المظلة العربية والدولية وتهيئة الخارج بعد تهيئة الظروف لاطلاق المساعدات فور تشكيل الحكومة، وهو سيعود في اي لحظة عندما يرى ان ثمة اشارات مشجعة في لبنان