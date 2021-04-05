لبنان

تشكيل الحكومة بانتظار موافقة "حزب الله"!؟

Lebanon 24
05-04-2021 | 06:25
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كتب عمر حبنجر في" الانباء الكويتية": حكوميا بمعزل عن العقد «الداخلية المتوالدة»، بات واضحا لكل العاملين على خط تشكيل الحكومة، ان ولادة هذه الحكومة، المتفق مبدئيا على ان تتألف من 24 وزيرا ودون ثلث معطل لأي طرف، هي بانتظار موافقة حزب الله على صيغة اختيار الوزراء، وفق المبادرة غير المعلنة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وتحت عنوان «الطائفة تختار وزراءها عبر مرجعياتها الرسمية»، فيما الحزب ينتظر من يمنحه الضوء الأخضر من طهران.

وهنا، يعتقد المتابعون في بيروت، ان من المفيد انتظار نتائج الجولة الأولى من المفاوضات الأميركية - الإيرانية غير المباشرة، حول الملف النووي الإيراني في فيينا، غدا الثلاثاء.

إلا ان المصادر السياسية استبعدت حصول اي لقاء بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ما لم يتم التمهيد له باتصالات مسبقة لتجاوز نقاط الخلاف السابقة والتوصل الى تقريب وجهات النظر قدر الإمكان، لكي تتوافر مقومات نجاح اللقاء وتسريع ولادة الحكومة.
 
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