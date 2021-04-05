عون مرتاح والراعي يستغرب

قال مطلعون على نتائج زيارة الرئيس ميشال عون لبكركي انه مرتاح للقاء مع البطريرك الراعي ولم يلمس بانه اقرب لطروحات الحريري منه الى عون، كما يوحي البعض.واعتبروا "ان ما قاله الراعي هو انه يجب ان تتشكل حكومة لان الوضع لم يعد يحتمل لكنه كان في الوقت نفسه متفهما بان الحكومة لا تشكل الا بصيغة تحترم الدستور والميثاق والتوازنات".ويفيد المطلعون "بأن الراعي كان في معرض حديثه مستغربا لسفر الحريري في هذا التوقيت بالذات والذي كان يفترض ان يخصص لتشكيل الحكومة".