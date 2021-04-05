لبنان

الدولة تقتلنا "بهذه الطريقة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-04-2021 | 11:15
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يشكو الكثير من المواطنين من الازدحام الحاصل في مراكز المعاينة الميكانيكية في الحدث أو طرابلس وغيرها من المناطق اللبنانية، حيث يضطر اللبنانيون إلى حجز أدوارهم في طوابير السيارات من الخامسة صباحًا حتى تتسنى لهم فرصة المعاينة السنوية.
وبظلّ تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد الوفيات يقول أحد المواطنين إنه على الدولة أن تجد حلًا، ومنها أن تستوفي رسوم المعاينة بهذا الظرف الصحي الاستثنائي من دون أن يصطف الناس معًا ويتخالطون ويشكلون خطرًا على بعضهم. فيما يذهب مواطن آخر الى حد القول: "الدولة تتسبب لنا بكورونا.. الدولة تقتلنا".. فهل من مسؤول يسمع؟
 

لبنان

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