مركز توثيق يعد هذا الاحصاء عن وزيرة العدل

سارعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ليل أمس الأحد الى نفي خبر تمّ تداوله عن إطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله من السجون الفرنسية، مشيرة إلى أن "هذا الموضوع لا يزال قيد المعالجة"، مع العلم ان نجم نفسها كانت وزعت عبر مصادرها قبل شهر تقريبا خلال إقامتها في باريس انها زارت عبدالله في سجنه وان اجواء الافراج عنه ايجابية.

مصدر مطلع قال إن احد مراكز التوثيق المعتمدة في لبنان يجري حاليا احصاء بعدد "بيانات النفي" التي اصدرتها نجم منذ تسلمها مسؤولياتها حتى اليوم، والتي ضربت الرقم القياسي حكوميا ووزاريا.