لبنان

السمسرة عادت الى هذه المراكز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-04-2021 | 10:30
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عادت حركة السمسرة الى مراكز المعاينة الميكانيكية وخصوصا في منطقة الشمال اذ تقوم مجموعة من السماسرة بجولة على سائقي السيارات المنتظرين بالصف منذ ليلة اليوم السابق عارضة عليهم انواعا مختلفة من الخدمات مقابل بدلات مالية ومنها الدخول الفوري من دون انتظار الدور.

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