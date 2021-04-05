السمسرة عادت الى هذه المراكز

عادت حركة السمسرة الى مراكز المعاينة الميكانيكية وخصوصا في منطقة الشمال اذ تقوم مجموعة من السماسرة بجولة على سائقي السيارات المنتظرين بالصف منذ ليلة اليوم السابق عارضة عليهم انواعا مختلفة من الخدمات مقابل بدلات مالية ومنها الدخول الفوري من دون انتظار الدور.