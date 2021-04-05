هل تؤثر العقوبات الاميركية على زيارة باسيل الفرنسية؟

تواجه مسألة زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى باريس مشكلة العقوبات الاميركية المفروضة عليه، لان ثمة من يرى في الادارة الفرنسية ضرورة عدم تحقيق الزيارة، في حين يرى فريق آخر تجاوز مسألة العقوبات التي لا تعتبر باريس نفسها معنية فيها.وفي المعلومات ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم سمع ردات فعل فرنسية غير مشجعة حيال اداء باسيل في مسألة تأليف الحكومة من دون ان يعني ذلك الوصول الى حد تحديد موقف من الزيارة الباسيلية الى باريس.يذكر ان السفيرة الفرنسية سبق ان زارت باسيل مؤخرا ما يعتبره الفريق الباسيلي عدم مقاطعة فرنسية له.