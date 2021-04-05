لبنان

مسلسل السلب مستمر في الشمال.. اليكم ما حصل

Lebanon 24
05-04-2021 | 10:00
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بعد تعرض المواطن "ا.ا" لعملية سلب دراجته النارية في منطقة الضم والفرز صباح اليوم الإثنين وضربه بكعب مسدس على رأسه من قبل مجهول، سُلب منذ قليل احد الاشخاص (سوري الجنسية) دراجته النارية على الطريق البحرية للبحصاص بالقرب من منتجع البالما حيث اعترضته سيارة بداخلها شبان وبقوة السلاح تم سلبه الدراجة وفروا بها الى جهه مجهولة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24". 

وكان الشاب "ا.ا" قد تعرض لسلب دراجته النارية صباح اليوم في محلة الضم والفرز في طرابلس حيث اعترض طريقه مجهول وقام بضربه على رأسه بكعب مسدس كان بحوزته ليسلبه بعدها دراجته النارية، ما أدى الى اصابة الاول بجروح في رأسه نقل على اثرها الى المستشفى للعلاج.

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